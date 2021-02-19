Для Печенгского района будут искать способы снизить стоимость земли и электроэнергии

Как отметил губернатор Андрей Чибис, единого решения по кадастровой стоимости земли в муниципалитетах не может быть. Фото: Правительство МО

В Никеле состоялось выездное заседание правительства Мурманской области, посвященное социально-экономическому развитию Печенгского района. В нем приняли участие и предприниматели, которые планируют развивать свой бизнес в этой части Кольского полуострова.

Правда, чтобы дело было успешным, нужно решить ряд проблем. В частности инвесторы пожаловались главе региона на дороговизну электроэнергии и кадастровой стоимости земли. По данным одного из предпринимателей, в городе Карабаш в Челябинской области, который обладает похожими на Никель характеристиками для конкретных предпринимателей, стоимость земли в 64 раза меньше, а по сравнению с другими городами – в 15-20 раз меньше.

-В свое время компания [Кольская ГМК] приняла решение о повышенных платежах, чтобы местный бюджет больше получали доход, сейчас [после остановки производства] будут выпадающие доходы. Сейчас правительство вместе с минфином подробно разбирается в ситуации, в ближайшее время решение будет найдено, - пообещала вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Как отметил губернатор Андрей Чибис, единого решения по кадастровой стоимости земли в муниципалитетах не может быть.

- Это доход муниципалитета, и подход должен быть гибким. В Мурманске стоимость должна расти с учетом льгот и инвестиционной активности, уже созданной инфраструктуры. А в Никель нужно привлекать инвесторов, поэтому стоимость надо снижать, нужны точечные решения или за счет сокращения коэффициента, или кадастровой стоимости, - добавил Андрей Владимирович. – Также в целом на полуострове электроэнергия для предприятий у нас дешевая, но именно в Никеле дорогая. Этот вопрос тоже надо решить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Оленегорска взял трех собак из приюта на передержку. Олег Самарский просит земляков последовать его примеру (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru