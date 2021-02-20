В Мурманске пройдут общественные обсуждения развития парковой зоны Долины Уюта

В парке предусмотрены набережная, прогулочная дорожка в виде большого кольца, два санузла, площадка для выгула собак и много приятных мелочей. Фото: правительство МО

Завтра, 21 февраля, с 12 до 16 часов на открытой площадке на углу улицы Морской и проспекта Кольский в Мурманске пройдут общественные обсуждения. Предмет встречи – развитие парковой зоны Долины Уюта – любимого, но не облагороженного места прогулок мамочек, владельцев собак и бегунов. Организаторы решили проводить обсуждение на месте, несмотря на низкие погодные температуры.

Еще осенью провели международный конкурс на лучший проект, в котором победил Валерий Васильев, архитектор из Санкт-Петербурга. В начале года его идею доработали с учетом мнения специалистов, а сейчас спрашивают мнение горожан.

- Основной источник конфликта в Долине Уюта - это спор между лыжниками и собачниками. Если велодорожка превратится зимой в лыжный маршрут, то, возможно, что эти два потока активностей в новом парке будут разделены. На текущем этапе нигде про лыжи не слова, - анализирует Никита Бойко в своем паблике «Мурманский Урбанист».

В парке предусмотрены набережная, прогулочная дорожка в виде большого кольца, два санузла, площадка для выгула собак и много приятных мелочей. Главное, чтобы все не обмелело в процессе воплощения в жизнь, как это произошло с набережной Колы, и чтобы сами мурманчане умело пользовались этим пространством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Никель ждет модернизация системы теплоснабжения за 500 миллионов рублей. Также в Печенгском районе начинается первый этап реновации ЗАТО (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru