Никель ждет модернизация системы теплоснабжения за 500 миллионов рублей

Двумя якорными проектами в реновации ЗАТО называют реконструкцию ДК "Восход" в Никеле и Дома культуры в Заполярном. Фото: правительство МО

К Печенгскому округу сейчас приковано внимание правительства Мурманской области. Так, в Никеле состоялось выездное заседание правительства Мурманской области, на котором обсуждали социально-экономическое развитие округа.

Оно будет комплексным. Так, уже начинается первый этап реновации ЗАТО, а по этой программе должны преобразиться, в первую очередь, жилые дома.

- Планируется реновация жилой застройки, акцент сделан на сносе ветхих домов и капремонте оставшихся. Из-за этого понадобится замена тепловых сетей в Никеле и внедрение энергосберегающих технологий. Все будет подстроено под новые потребности жилищного фонда, появятся модульные котельные. На обновление теплосетей потребуется 500 миллионов рублей, но экономия на энергосбережении составит 340 миллионов рублей, - отметила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Еще один акцент будет сделан на модернизации объектов образования, это не только капитальный ремонт школ, но и развитие среднего образования, например, в местном колледже будут готовить специалистов по новым профессиям, в том числе для туристической сферы.

Двумя якорными проектами в реновации ЗАТО называют реконструкцию ДК "Восход" в Никеле и Дома культуры в Заполярном. Также в Никеле за 750 миллионов рублей построят парк для активного отдыха и экстремальных видов спорта, посещаемость которого прогнозируется на отметке 100 тысяч человек в год.

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