На территории Кандалакшского заповедника задержали браконьеров

Задержали команду рыболовецкого судна, которая занималась незаконной добычей биоресурсов. Фото: vk.com/clubzapovedkand

19 февраля в акватории Баренцева моря в районе Гавриловского архипелага Кандалакшского государственного заповедника задержали команду рыболовецкого судна, которая занималась незаконной добычей биоресурсов.

- В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативно-розыскные мероприятия, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили в отделе охраны заповедника.

За нарушение правил посещения особо охраняемой зоны рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 8.39 КоАП, максимальное наказание по ней штраф 4000 рублей.

На сайте Кандалакшского заповедника можно найти правила и порядок посещения, заполнить форму заявки на получение разрешения. И надо понимать, что это не место для охоты и рыбалки.

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