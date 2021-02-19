Природоохранные рейды в Мурманской области стали длиннее

Патрулирование вели на снегоходах. Фото: Андрей АБРАМОВ

На две тысячи километров выросла протяженность маршрутов природоохранных рейдов в Мурманской области.

С начала января сотрудники «Центра лесного и экологического контроля» совместно с эковолонтерами провели уже пять совместных природоохранных рейдов. Они инспектировали особо охраняемые территории регионального значения в государственных заказниках «Симбозерский», «Лапландский лес» и общедоступных охотничьих угодьях Мончегорского, Кольского, Оленегорского и Кировского районов.

Патрулирование вели на снегоходах. Для того, чтобы проверить, пересекал ли кто-то границы заказника, вели скрытое наблюдение в районе населенных пунктов Ревда, Оленегорск, Мончегорск, Кировск, Верхнетуломский, Ковдор. За 10 суток участники рейдов прошли на снегоходах более 2000 километров.

– За это время патруль осмотрел наличие и состояние аншлагов границ заказников, провел мониторинг миграций дикого северного оленя, места стоянок и миграции которого были обнаружены на территории Кольского района – в 20 километрах от границы Лапландского заповедника. Кроме того, обследованы лососевые водоемы заказников на наличие незаконных орудий лова, – сообщает министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона.

В результате рейдов специалисты провели 57 разъяснительных бесед с местными жителями, туристами, а также рыбаками и охотниками по режиму работы заказника, правилам охоты, рыболовства и лесному законодательству. Возбуждены три дела об административном нарушении за нарушения. Проводить подобные рейды будут и дальше.

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