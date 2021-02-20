В Кировске выделили недостаточно денег из бюджета на покупку квартир детям-сиротам

В адрес главы администрации Кировска внесено прокурорское представление.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Прокуратура Кировска провела проверку деятельности местной администрации, выявив нарушения исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних. Проблемы возникли с обеспечением детей-сирот жильем.
- Установлено, что в 2020-2021 годах в бюджете Кировска предусмотрено недостаточное количество средств на приобретение необходимых жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области. - Из 8 жилых помещений, представленных в 2020 году по договорам найма, три квартиры не в полной мере отвечали критериям благоустройства.
При подписании актов выполненных работ по муниципальным контрактам также не во всех случаях проводилась качественная и надлежащая проверка выполненных работ исполнителя со стороны заказчика.
По фактам выявленных нарушений в адрес главы администрации Кировска внесено представление об устранении выявленных нарушений. Устранение нарушений контролирует прокуратура города.
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