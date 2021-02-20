В Гаджиево украли пайки для военнослужащих на 1,8 миллиона рублей

В отношении виновных было возбуждено уголовное дело по 4 статьи 159 УК РФ. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Крупное хищение вскрылось в Гадживо, во время ревизии на складе одной из войсковой частей. Оказалось, что в 2017 году здесь работала нечестная на руку кладовщица, которой помогал управляющий столовой.

Женщина втайне ото всех составляла фиктивные контракты и нормативно-правовые акты на продовольственные пайки для военнослужащих, перед которыми имела задолженность по их выдаче. При этом сами военные ничего об этом не знали.

- Затем, умалчивая о фиктивности внесенных в заявки сведений и пользуясь большим документооборотом в войсковой части и отсутствием надлежащего контроля за содержанием представляемых на подпись документов, а также доверительным отношением к себе со стороны вышестоящего командования, обеспечивала удостоверение данных заявок подписями соответствующих должностных лиц продовольственной службы и командования войсковой части, а также гербовой печатью войсковой части, после чего передавала их управляющему столовой, - сообщили в пресс-службе Полярного районного суда.

Управляющий столовой же помогал тем, что включал фиктивные заявки в раздаточную ведомость, а также беспрепятственную выдачу продовольственных пайков со склада столовой третьим лицам, не имеющим право на их получение, за денежное вознаграждение. Всего оба подельника украли пайки на 1,8 миллиона рублей.

Оба в содеянном раскаялись. В их отношении было возбуждено уголовное дело по 4 статьи 159 УК РФ. Суд учел все смягчающие обстоятельства, и назначил им наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года каждому. Кроме того, управляющий столовой сроком на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих и некоммерческих организациях.

Также они должны возместить в солидарном порядке причиненный ущерб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мончегорске капитан ударил ногой по голове отжимавшегося подчиненного. Благодаря детям военнослужащий получил только штраф (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru