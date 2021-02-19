В Мончегорске капитан ударил ногой по голове отжимавшегося подчиненного

Выходящий за рамки закона случай произошел и в Мончегорске 17 августа прошлого года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области строго следят за тем, чтобы военнослужащие не устраивали дедовщину. Потому как находятся те, кто распускает руки и злоупотребляет полномочиями. Например, старший лейтенант заставил подчиненного исправлять ошибки в документах с 32-килограмовой гирей на поясе, а другой военнослужащий на корабле избил сослуживца за уязвленную гордость.

Выходящий за рамки закона случай произошел и в Мончегорске 17 августа прошлого года.

- В помещении канцелярии воинской части 75385, дислоцированной в Мончегорском районе Мурманской области, капитан, желая воспитать допустившего нарушение воинской дисциплины подчиненного, приказал последнему выполнить отжимания от пола, что тот и сделал. В процессе отжимания военнослужащий в нанес подчиненному один удар ногой по голове, от которого последний упал и ударился подбородком о пол. В результате описанных насильственных преступных действий Щербакову потерпевшему причинена ушибленная рана в области подбородка, расценивающаяся как легкий вред здоровью, - сообщили в Военно-следственном управлении Следственного комитета России по Северному флоту.

В отношении капитана возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Суд учел, что у обвиняемого есть два маленьких ребенка, поэтому он получил наказание в виде штрафа – 60 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске мужчина забил собутыльника до смерти и спрятал его тело в подвале. Тащить тело погибшего злоумышленнику помогала приятельница (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru