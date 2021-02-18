В Мурманске мужчина забил собутыльника до смерти и спрятал его тело в подвале

52-летняя мурманчанка получила штраф в 20 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский суд Мурманска озвучил приговор 36-летнему мужчине, забившему собутыльника до смерти. Трагедия разыгралась в 2020 году: во время застолья между двумя мужчинами произошел конфликт. На почве личных неприязненных отношений 36-летний мурманчанин нанес собутыльнику более 20 ударов руками и ногами по голове и телу. Травмы оказались такими тяжелыми, что потерпевший скончался на месте.

Все это произошло на глазах 52-летней женщины, которая тоже в тот вечер налегала на алкоголь. Она не стала сообщать о произошедшем в полицию, а помогла приятелю перенести тело в подвал дома. Там погибшего впоследствии и обнаружили. О страшной находке сообщили правоохранителям.

- Вскоре оперативники установили, что предшествовало смерти мужчины. 36-летний мурманчанин был задержан. Ему предъявили обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. А его знакомой, умолчавшей об убийстве, предъявили обвинение в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

В феврале 2021 года Ленинский районный суд Мурманска рассмотрел уголовные дела. Мурманчанина признали виновным, его приговорили к лишению свободы на 9 лет с ограничением свободы на 1,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. 52-летняя мурманчанка получила штраф в 20 тысяч рублей. Приговор в отношении нее не вступил в законную силу.

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