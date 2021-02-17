Жительница Ковдора получила вместо свитера кошачий наполнитель

Женщина обратилась в полицию за помощью. Фото: Антон ЗАБИРОВ

74-летняя ковдорчанка решила заказать через интернет-магазин понравившийся ей свитер. Она связалась с продавцом, уточнила все детали. Покупку должны были доставить почтой. Получив и оплатив посылку, уже дома она ее вскрыла и удивилась. Вместо заказанного свитера в коробке лежал наполнитель для кошачьего туалета. Поиски продавца в интернете успехом не увенчались – страница виртуального магазина стала недоступной, телефон не отвечал.

Женщина обратилась в полицию за помощью. В ходе опроса она пояснила, что о таких способах мошенничества знала, что все равно надеялась, что с ней этого не случится.

- По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), - сообщают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Есть несколько советов, как не попасть на удочку именно к таким мошенникам. В первую очередь должны насторожить сами цены. 70% скидки на фирменную обувь, которая стоит 600-800 долларов – уже тревожный звонок. Если вам предлагают оставить номер телефона, чтобы с вами связался оператор – второй звонок. Обратите внимание, насколько грамотная речь у оператора, нет ли у него дефектов речи. Если оператор проявляется настойчивость или при вашем отказе вам начинают звонить и выяснять, почему вы отказались – это тоже повод засомневаться. И, наконец, помним, что бесплатный сыр только в мышеловке.

Поэтому если в рекламе вам предложили товар за 100 рублей, а в процессе разговора, с учетом всех подарков и именно «сегодняшней» акции цена выросла до 3000 – пора сворачивать лавочку.

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