В Кировске установят памятную доску погибшему в Махачкале офицеру-спецназовцу

Северянина похоронили в воинском захоронении на Аллее славы. Фото: www.hibiny.com

На здании школы №5 в Кировске 26 февраля установят мемориальную доску Дмитрию Ульчику. Решение об этом было принято на днях на заседании Совета депутатов города. В это же день в школе состоится памятное мероприятие.

Дмитрий Ульчик окончил школу №5 в 1993 году. Впоследствии молодой человек связал свою жизнь с силовыми структурами. Он окончил Новосибирский военный институт внутренних войск МВД России и был распределен в восьмой отряд специального назначения «Русь». Будучи капитаном, офицером-спецназовцем национальной гвардии РФ он участвовал в боях на Северном Кавказе.

1 июля 2005 года в Махачкале произошел теракт: сработало радиоуправляемое взрывное устройство, эквивалентная мощность которого равнялась пяти килограммам тротила. Бомба была начинена частицами рубленой арматуры. Они пробили металлическую обшивку, стекло кабины и брезентовый тент кузова машины и бронежилеты, в которые были одеты военнослужащие. Девять человек, в том числе Дмитрий Ульчик погибли на месте.

Северянина похоронили в воинском захоронении на Аллее славы. Офицер посмертно награжден Орденом Мужества. А в июле 2020 года приказом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ капитан Дмитрий Ульчик был навечно зачислен в списки Новосибирского военного института им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии России.

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