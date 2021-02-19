Оборудование марафонской трассы в Мурманске задерживается из-за опасных озерных участков

Сейчас всю эту снежную массу вспахали и надеются, что морозы зацементируют покрытие для дальнейшей раскатки трассы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Многолетняя традиция - для проведения конкурса «Лыжня зовет» в Мурманске приводили в порядок и оборудовали любимую всеми дистанцию между «Снежинкой» и Долиной Уюта, так называемую «марафонская трасса». Поэтому уже с января можно было прокатиться до долины и обратно. А 2021 год принес свои коррективы. На дворе конец февраля, а трасса так и не оборудована. - Лыжня готовится к марафонской гонке в рамках традиционного «Праздника Севера». А отвечает за ее подготовку Центр спортивной подготовки, подведомственный министерству спорта и молодежной политики Мурманской области, - пояснили в администрации Мурманска.

Директор центра рассказал, что с марафонской трассой в этом году возникли сложности.

- Часть трассы проходит по озерам, и если 30 января этот участок выглядел очень неплохо – мы прошли весь марафонский круг до метелей, то после метелей в этих местах образовался «трехслойный бутерброд»: неглубокий лед, сверху выпавший в метели снег, а между ними вода. Там даже на снегоходах невозможно было проехать, - рассказал редакции «КП» Владимир Страхов, директор Центра спортивной подготовки.

Сейчас всю эту снежную массу вспахали и надеются, что морозы зацементируют покрытие для дальнейшей раскатки трассы. Во всяком случае, женскую «пятерку» уже оборудовали и по ней почти неделю катаются спортсмены. Центр подготовки спортсменов рассчитывает, что любимая лыжниками марафонская трасса откроется в ближайшее время.

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