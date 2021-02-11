Во время "Праздника Севера-2021" состоятся соревнования по альпинизму, футбол на снегу и лыжные гонки

Любители зимних видов спорта остались без праздника. Фото: Праздник Севера

В 2020 году пандемия коронавируса отменила многие соревнования и мероприятия. В том числе и "Лыжню дружбы" и "Праздник Севера". Все это перенесли на 2021-й с надеждой на то, что COVID-19 отступит.

И она оправдалась. В этом году "Праздник Севера" будет! Правда, с ограничениями, но это уже становится нормой. Подготовка к "Полярной Олимпиаде" уже началась.

- Это единственное в Российской Федерации комплексное спортивное мероприятие, традиции которого мы сохраняем и приумножаем на протяжении многих десятилетий, начиная с первого старта в 1934 году, - сообщила вице-губернатор Елена Дягилева. - В этом году будут действовать ограничения по численности зрителей.

В программе праздника - лыжные гонки, хоккей с мячом, конькобежный спорт, альпинизм, горнолыжный спорт, лыжные гонки, биатлон, парусный спорт, футбол на снегу. А также любимые многими гонки на оленьих упряжках. Расписание "Праздника Севера-2021" появится позже. А пока известно, что лыжный марафон, который является кульминацией мероприятия, пройдет 27 и 28 марта.

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