В Кандалакше в стоматологии больницы закончились лекарства

С 20 февраля 2021 года работать стоматология будет как и прежде. Фото: Олег ЗОЛОТО

От жителей Кандалакши на этой неделе поступили тревожные сообщения о проблемах с приемом пациентов в стоматологии. Как пишут северяне, им предлагали покупать в аптеках самостоятельно лидокаин и ультракоин.

В Кандалакшской центральной районной больнице пояснили, что из-за несвоевременной подачи заявки на покупку лекарственных препаратов был временно сокращен плановой прием пациентов, но обратившимся с острой зубной болью помощь оказывается. С 20 февраля 2021 года работать стоматология будет как и прежде.

Администрация больницы сообщает, что для покрытия срочной потребности приобрели 150 упаковок лекарственного препарата лидокаин, его поставка ожидается 20 февраля. Помимо этого в течение 10 ближайших дней ожидается дополнительная поставка необходимых лекарственных препаратов.

- Я сегодня узнал об этой проблеме, и мы приняли экстренные меры, - сообщил редакции «КП» Михаил Попов, глава Кандалакшского района. - В отношении сотрудника, вовремя не направившего подачу заявки, будет рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Жители в соцсетях благодарят администрацию за оперативное решение вопроса.

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