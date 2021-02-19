Врачи в Апатитах ушили рану на сердце пациента

Апатитские медики спасли северянина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не разбила сердце, а разрезала. Вчера, 18 февраля, в Апатитах произошла драка между женщиной 1989 года рождения и 29-летним молодым человеком. По предварительным данным, они были соседями. Во время ссоры дама активно размахивала ножом, поэтому мужчина получил множественные колотые ранения ножом и один удар пришелся в сердце. Но апатитские медики спасли северянина.

- Это была необычная для нашего района рана – проникающее ранение в сердце. И операция для нас необычная, но врачи ушили рану и множество других ранений, которые он получил. Сейчас состояние пациента оценивается как тяжелое, он находится в реанимации, - сообщил «КП» Юрий Ширяев, главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы.

По данным пресс-службы УМВД по Мурманской области, по данному факту проводятся оперативные мероприятия, восстанавливается точная картина событий. Окончательное решение о квалификации действий женщины пока не принято. Но ей грозит уголовное дело.

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