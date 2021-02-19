С наступлением холодов бомжи оккупируют подвалы в Мурманске

На улице Инженерной, 5 в подвале как раз появились такие незваные гости. Фото: Скриншот видео.

С наступлением сильных морозов в Мурманске горожане бед определенного места жительства стремятся оказаться поближе к теплым местам. Для этого подходят теплоузлы, подвалы, круглосуточные помещения с банкоматами.

На улице Инженерной, 5 в подвале как раз появились такие незваные гости. Мурманчанка Ольга Челнокова в соцсетях рассказала о том, что подвал ее дома стал местом обитания и обогрева для лиц без определенного места жительства. Обращения в управляющую компанию ООО «УК "Недвижимость-сервис"» результата не принесли.

Ольга поясняет, что люди попали в подвал через вентиляционные продухи. Жильцы дома жалуются на наличие в подвале дома бытовых отходов и фекалий. Сотрудники полиции заставили бомжей покинуть подвал, но последние вновь вернулись в теплоузел.

- Любые сообщения граждан дежурной частью и участковыми принимаются и рассматриваются, - пояснил редакции «КП» начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД МО Сергей Колбушков. - И по ним проводится проверка. Лица без определенного места жительства могут быть выдворены из подъезда. Но участковые не уполномочены охранять подъезд.

Как пояснили в полиции, в рамках проведения проверки будет направлено предписание управляющей компании о закрытии подвала. Но сам срок на исполнение предписания составляет 30 дней. Не быстрая получается процедура.

Редакция «КП» до УК «Недвижимость-сервис» дозвониться не смогла. Видимо, придется жильцам снова вызвать полицию и своими силами закрывать подвал, наводить порядок, писать на «управляшку» жалобы.

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