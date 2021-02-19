Глава Оленегорска взял трех собак из приюта на передержку

В некоторых городах обещают до -40 С. Фото: Личный архив главы Оленегорска Олега Самарского

Глава Оленегорска в паблике администрации обратился к жителям города и области с просьбой взять на передержку собак из приюта. Ближайшие выходные обещают быть очень морозными. По данным областного гидрометцентра, во власти мощных холодов окажутся Кировск, Оленегорск, Мончегорск, Полярные Зори, то есть те города, что находятся вблизи железной дороги. В некоторых городах обещают до -40 С.

В приюте есть утепленные комнаты, в которых могут содержаться до 30 животных после стерилизации, болеющих или гладкошерстных. Остальные собаки содержатся в будках на улице. При этом количество мест ограничено, а сейчас численность четвероногих подопечных увеличилась до 80. Волонтеры приюта «Территория добра» следят и за животными, которые живут в подъездах, но не могут их взять из-за ограниченного места. А еще рассматривается вопрос о передаче собак из разорившейся агрофермы рядом с Оленегорском.

- Я сам взял трех собак, - рассказал редакции «КП» глава Оленегорска Олег Самарский. - И еще у меня есть собака, которая родилась и выросла в приюте и всю жизнь жила в будке. Я даже не знаю, как потом от них отказаться. Прошу - не проходите мимо нашей общей проблемы, помещение приюта слишком мало, чтобы разместить там собак, которые находятся в уличных вольерах. Волонтеры «Территории добра» предложат вам самых адаптированных к общению животных!

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