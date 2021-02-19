В Кировске рабочий украл у путешественницы из Санкт-Петербурга кольцо с бриллиантом

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Кировска решил разбогатеть, украв дорогое кольцо. Мужчине как раз подвернулся удобный случай, однако остаться незамеченным и улизнуть от правоохранителей ему не удалось.

Так, в полицию с заявлением о краже обратилась 48-летняя жительница Санкт-Петербурга. Женщина пояснила, что находится на отдыхе в Кировске. В один из дней она обнаружила, что из ее косметички пропало платиновое кольцо с бриллиантом.

- Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был задержан ранее несудимый 37-летний житель Кировска. Мужчина в содеянном признался и пояснил, что похитил украшение, когда проводил ремонт в номере отеля, где жила женщина. Похищенное кольцо он собирался продать, однако не успел. Дорогостоящее кольцо полицейские забрали и возвратили владелице, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении неудачливого вора возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 "Кража". Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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