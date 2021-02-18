Мужчина украл у отчима банковскую карту и оформил на него два кредита

Мужчина заподозрил в совершении пасынка, у которого были ключи от квартиры. Фото: Антон ЗАБИРОВ

42-летний житель Апатитов украл у отчима банковскую карту и симку и оформил на него два кредита на полмиллиона рублей.

Некоторое время назад в дежурную часть Апатитов обратился 67-летний мужчина. Он сообщил, что на его имя неизвестный оформил два кредитный займа на 500 тысяч рублей. Об этом он узнал после того, как обратился в банк.

Мужчина заподозрил в совершении пасынка, у которого были ключи от квартиры. Незадолго до этого он увидел в мобильном телефоне погибшей супруги фотографию своего паспорта, а в истории поисков в браузере – запрос на оформление кредита.

Полицейские опросили 42-летнего мужчину. Он не стал отпираться, а признался в содеянном, сообщив, что сделал это из-за трудного материального положения.

- Сначала мужчина похитил банковскую карту и сим-карту потерпевшего. Затем, используя полученные данные, он скачал приложение онлайн-банка, в котором зарегистрировался и оформил два кредита на имя отчима, – сообщили в пресс-службе УМВД Мурманской области. – После злоумышленник перевел деньги на другой счет и обналичил 500 тысяч рублей. Сим-карту и банковскую карту пасынок незаметно вернул владельцу.

Часть денег мужчина успел отдать в счет погашения своих долгов, а часть – потратить. В отношении апатитчанина возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная с банковского счета». Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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