Сотрудники ДПС Карелии спасли замерзающих в "УАЗе" путешественников из Мурманска

Мурманчан напоили горячим чаем и отвезли в Медвежьегорскую гостиницу, где они смогли дождаться окончания ремонта своего автомобиля. Фото: vk.com/gibddkareliya

Поступок, заслуживающий уважения, совершили сотрудники Госавтоинспекции Карелии. Они спасли замерзающих на дороге мурманчан, у которых заглохла машина. - Минувшей ночью в дежурную часть полиции Медвежьегорского района поступило сообщение о сломавшемся автомобиле на трассе «Кола», водитель и пассажир которого нуждаются в помощи. Мороз на улице достигал -35 градусов, и людям грозила опасность замерзнуть. Инспекторы ДПС Иван Данилов и Егор Полубенко без промедления выехали к северянам, - сообщили в ГИБДД Карелии.

Прибыв на место, автоинспекторы выяснили, что жители Мурманска, мужчина и женщина (в возрасте около 50 лет), ехали на «УАЗ-Патриот» в другой регион транзитом через Карелию. Около половины первого ночи автомобиль неожиданно заглох, отключились все приборы, в том числе система отопления. Салон автомобиля не защищал от мороза, поэтому люди могли запросто там окоченеть.

Дорожные полицейские пересадили замерзающих путешественников в патрульный автомобиль, предоставили им теплую одежду и напоили горячим чаем из термоса. Для эвакуации аварийного авто вызвали дорожную технику, которая отбуксировала его до ближайшего населенного пункта, где есть авторемонт. Самих мурманчан доставили в Медвежьегорскую гостиницу, где они смогли разместиться и дождаться окончания ремонта своего автомобиля, чтобы продолжить путь.

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