Жителей Никеля, которые провели в лесу ночь, выручали из беды спасатели

Мужчины стали двигаться пешком, но физически устали и не могли выйти из леса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

17 февраля в Печенгском районе спасатели оказывали помощь двум жителям Никеля, которые уехали кататься на снегоходах в сторону поселка Приречный и застряли. Северянам пришлось провести ночь в лесу.

- 17 февраля в оперативно-дежурную службу по системе «112» поступила информация о том, что двое граждан в 12.00 16 февраля уехали кататься на снегоходах. Транспорт застрял, мужчины стали двигаться пешком, но физически устали и не могли выйти из леса. При себе у них есть навигатор, координаты имеются. Находятся примерно в 20 километрах от Никеля по автодороге Никель – Приречный, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Для оказания помощи выдвинулись спасатели мурманского арктического аварийного-спасательного центра. Всего - 4 человека и 4 единицы техники. В 06.29 17 февраля они прибыли в нужный район, приступили к работе.

По состоянию на 13.20, спасатели прибыли к месту нахождения двух мужчин. В данный момент их доставляют к личным автотранспортным средствам.

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