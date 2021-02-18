Открыли дорогу в Териберку и Туманный

Дорога свободна для автомобилистов. Фото: Олег ФИЛОНОК

17 февраля после 18.00 попасть в Териберку и Туманный не представлялось возможным. Напомним: дорога была перекрыта из-за плохих метеоусловий - сильного ветра, отсутствия видимости. Спустя чуть меньше суток дорога вновь стала доступна для автомобилистов.

- Внимание! Открыто движение. Автомобильная дорога "Кола - Серебрянские ГЭС", с 32 километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка открыты для проезда с 12.00 18 февраля для всех видов транспорта, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Правда, некоторые машины все же успели угодить в беду, пока дорога была закрыта. Минувшей ночью в районе 27 километра автоподьезда к поморскому селу грузовик съехал с пути и перекрыл движение. Кроме него там же находились еще четыре легковых автомобиля. Спасатели оказали помощь большегрузному транспорту, проезд по автодороге был освобожден. Колонну из 5 машин сопроводили до Териберки.

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