Владелец базы отдыха под Апатитами, который открыл огонь по полицейским, получил 2,5 года колонии

Северянин полностью признал свою вину. Фото: vk.com/sumurm

27 июня прошлого года выдался очень напряженным днем на базе отдыха "Экостровская", что находится под Апатитами. 49-летний владелец турбазы стал конфликтовать с посетителями. Виновный вооружился пистолетом и топором, угрожая гостям заведения. Последним пришлось вызвать сотрудников полиции.

- Когда стражи порядка прибыли, мужчина, находившийся на берегу озера Имандра, открыл по ним огонь из охотничьего карабина. Он сделал несколько выстрелов с расстояния 15-20 метров от полицейских. Телесных повреждений никто из присутствовавших на базе отдыха, включая сотрудников полиции, не получил, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

В отношении буйного хозяина турбазы было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Северянин полностью признал свою вину.

На данный момент суд вынес ему приговор, назначив наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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