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Два жителя Мурманска вымогали у прохожего деньги, угрожая тому пистолетом

Злоумышленников задержала полиция, теперь их ждет суд
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Мурманчанам грозит до 10 лет лишения свободы.

Мурманчанам грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Василий Вахрин

25-летний и 32-летний мурманчане решили пополнить свой кошелек, прибегнув к вымогательству. Правда, приятели не подумали о том, что их настигнет полиция.

Известно, что около полуночи 2 июня 2020 года молодые люди катались по Мурманску на автомобиле Ford. У дома № 18 на улице Домостроительной они заметили прохожего и перегородили тому путь. После этого оба вышли из салона авто и потребовали у мужчины отдать им деньги и мобильный телефон. Услышав в ответ отказ, один из молодых людей достал из-за пояса пневматический пистолет и направил его ствол в голову северянина и вновь потребовал ценное имущество.

К счастью, дальнейшие преступные действия разбойников пресекли стражи порядка, которые задержали и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору".

- Уголовное дело направленно в Ленинский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления мурманчанам грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей и ограничением свободы на срок до двух лет, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

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