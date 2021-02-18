Сборная девочек из Мурманской области вышла в финал турнира на призы Патриарха Московского по русскому хоккею

Финальная игра состоится 18 февраля. Фото: правительство МО

Девочки-хоккеистки из Мурманской области показали высший класс на XI турнире за призы Патриарха Московского и всея Руси по русскому хоккею среди школьников. Наша команда вышла в финал! Соревнования проходят с 16 по 18 февраля на Красной площади Москвы.

- Сборная Мурманской области начала свое участие в турнире с первого дня и в первой же игре уверенно победила соперниц из Всеволожска Ленинградской области со счетом 5:1. Все мячи забила Юлия Шестакова и сейчас по количеству голов она находится на втором месте среди всех игроков турнира, - сообщили в мурманской епархии.

17 февраля северянки сыграли еще две игры, в которых вырвали одну победу и вышли в финал. В нем соперником нашей команды будет команда клуба «Зоркий».

На торжественном открытии турнира от лица Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла спортсменов и гостей приветствовал председатель Патриаршей комиссии по развитию физической культуры и спорта, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. Так же владыка вместе с губернатором Андреем Чибисом пообщался с хоккеистками и тренером нашей команды.

В прошлом году наша команда, играя впервые, заняла второе место. Финальная игра начнется 18 февраля в 13.20.

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