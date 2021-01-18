Спортсмены из Мурманской области смогли показать свои способности на международном уровне, в этот раз - на третьем и четвертом этапах Кубка мира по санному спорту в Италии. В составе сборной России северяне получили четыре бронзовые медали. Павел Поршнев и Иван Лазарев завоевали две награды в категории «двухместные сани». Екатерине Лаврентьевой вручили медаль за «одиночные сани», и еще одну за командную гонку с москвичом Григорием Букиным.- Все трое участников региональной команды - воспитанники кандалакшской спортшколы, которую правительство Мурманской области планирует активно развивать, в том числе создавая современную инфраструктуру для натурбана, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.Он также поздравил спортсменов с новыми достижениями от имени жителей региона и правительства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДля эффектного зрелища жители Апатитов разбрызгивают кипяток на морозе. Северяне записывают видео своих экспериментов и выкладывают в интернет (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru