В Кандалакше бродячие собаки убили нерпу

Тельце убитой нерпы на днях обнаружила Александра Горяшко. Фото: vk.com/kandalaksha_reserve

В Кандалакше есть большая проблема, которая не решается годами – это бродячие собаки. Правда, и в других муниципалитетах, так, она остается острой для Полярного. Но этой зимой много жалоб поступает именно от кандалакшан. А еще из года в год в районе местного залива находят трупы нерп, которые стали жертвами безнадзорных животных.

Тельце убитой нерпы на днях обнаружила Александра Горяшко.

- К сожалению, прогулки по замерзшему заливу приносят встречи не только с красотой. Заинтересовавшись, чем так увлеченно занимаются два ворона посреди ледяного поля, обнаружила труп нерпы. Вероятнее всего, нерпа отползла слишком далеко от своей лунки и была загрызена собаками, - написала Александра в группе «Друзья Кандалакшского заповедника».

Судя по тому, что тело осталось почти нетронутым, собаки просто убили свою жертву, а вот есть не стали. Фото: vk.com/kandalaksha_reserve

Судя по тому, что тело осталось почти нетронутым, собаки просто убили свою жертву, а вот есть не стали. И такие случаи происходят не так уж редко. Кандалакше наблюдали, что иногда стаи убивают словно ради развлечения или учат охотиться щенков – напасть на непоротливую на суше нерпу, а особенно белька, очень просто.

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