В "Мурманск Молле" охранник подрался с доставщиком еды из-за того, что тот не встал из-за стола

По данному факту сейчас проводится проверка. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

16 февраля в Мурманске в торговом центре "Мурманск Молл" на этаже с фудкортом произошла драка между 33-летним охранником зала и 21-летним курьером сервиса доставки еды. О том, из-за чего возник конфликт, "КП" рассказали в полиции.

- Стажер торгового зала подошел к курьеру и сказал, что сидеть за столом запрещено. Тот вставать отказался. Произошла ссора, в ходе которой охранник ударил оппонента кулаком. Завязалась борьба, после этого на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка, - сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.

В правоохранительных органах также уточнили, что сидеть за столиками в торговом центре действительно нельзя - они огорожены.

Напомним: в торгово-развлекательных центрах Мурманска на посетителей с неправильно надетыми масками составляют протоколы. Штраф могут получить и те, кто носит маску на подбородке, и кто забыл ее взять с собой.

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