Погода в Мурманске и области на 17 февраля 2021 года: до -33 градусов, сильный ветер

В регионе сохраняется морозная погода. Фото: Олег ФИЛОНОК

Морозы продолжают царствовать в Мурманской области. Холода уходить не собираются и лишь укрепляют свои позиции.

- В ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Баренцева моря. 17 февраля в регионе будет облачно с прояснениями. Местами снег, изморозь. Ветер юго-западный слабый, днем на севере области сильный. Температура воздуха ночью -18-23, при прояснениях -28-33 градуса, днем -10-15, местами -18-23. На дорогах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Мурманской области расчистили от снега 95% дорог и дворов. Уборкой дорожной сети занимаются 464 единицы техники.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 17 ФЕВРАЛЯ

16 февраля '21

Облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер юго-западный слабый, днем на севере области сильный. Температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -28-33°, днем -10-15°, местами -18-23°. Гололедица.

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