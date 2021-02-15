Жительница Мурманской области хотела заработать на инвестициях и лишилась 1,8 миллиона рублей

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

51-летняя жительница Зеленоборского лишилась 1,8 миллиона рублей, попавшись на удочку «трейдера». В ноябре 2020 года женщине позвонил незнакомый мужчина. Он представился трейдером биржи ценных бумаг и предложил заработать на инвестициях. В электронном кабинете в банке женщина оформила кредит на 300 тысяч рублей, а после передала собеседнику данные с кодами для доступа к деньгам.

- Незнакомец сообщил северянке, что открыл на ее имя брокерский счет и вложил деньги в ценные бумаги. Впоследствии женщине пришли сообщения, в которых говорилось, что для получения большего дохода от вложений нужно внести дополнительную сумму. В течение двух месяцев северянка перечисляла деньги на разные счета, надеясь на высокую прибыль, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Когда женщина решила забрать доход, ей предложили перевести еще одну сумму в качестве оплаты налога. Но северянка отказалась, после чего собеседники перестали выходить на связь. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась к правоохранителям. В общей сложности потерпевшая перевела злоумышленникам 1,8 миллиона рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. В полиции напоминают, что гражданам необходимо быть бдительными и не доверять сообщениям о быстром и легком обогащении. И, конечно, не сообщать посторонним конфиденциальную банковскую информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске задержали двух молодых наркодилеров с крупной партией метамфетамина. 19-летним северянам грозит до 20 лет лишения свободы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru