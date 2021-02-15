Погода в Мурманске и области на 16 февраля 2021 года: до -31 градуса, местами снег

16 февраля потепления не ожидается. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области продолжают крепчать морозы, а потому не стоит забывать о шапке и варежках перед выходом на улицу.

- 16 февраля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается преимущественно холодная погода: среднесуточная температура воздуха на 2-8 градусов ниже климатической нормы, - сообщили в мурманском гидрометцетре. - В этот день будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -16-21, при прояснениях -26-31 градусов, днем -13-18, местами -22-27. Гололедица.

А уже 17 и 18 февраля погоду Кольского полуострова будет определять циклон смещающийся с Баренцева моря: ожидается местами снег, порывистый ветер, повышение температуры воздуха днем 18 февраля до -6-11 градусов. 19 февраля циклон заполнится, на наш регион распространится поле повышенного атмосферного давления и температура воздуха вновь начнет понижаться.

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