В Мурманской области расчистили от снега 95% дорог и дворов

За минувшую неделю от северян поступило 206 обращений, касаемо уборки снега. Фото: правительство МО

За минувшие две недели погода очень "порадовала" жителей Мурманска, а также коммунальщиков, мощными снежными зарядами. В областном центре выпало больше двух месячных норм осадков, а именно - 260% снега. Другие уголки кольского края белые мухи также не обошли стороной.

О том, как в регионе справлялись с зимней стихией, на оперативном совещании 15 февраля доложил министр энергетики и жилищно-капитального хозяйства Мурманской области Алексей Лыженков.

- На 15 февраля очищено от снега 94% уличной дорожной сети, 95% - муниципальных дорог, 94% - дворовых территорий и 90% тротуаров. Работы продолжаются. На уборке дорог задействовано 464 единицы техники, на придомовых территориях – 325 единиц техники от управляющих компаний. На прошлой неделе со снегом боролись 595 дорожных рабочих и 2384 сотрудника от УК. Дополнительно к общественно-полезным работам привлекалось более 200 человек, - отметил он.

За минувшую неделю от северян поступило 206 обращений. 45 из них касались наледи на крышах и сосулек, 120 – уборки придомовых территорий, 41 – общественных пространств. Основная часть обращений поступила от жителей Мурманска. Большинство заявок уже исполнено, остальные приняты в работу.

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