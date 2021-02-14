260% месячной нормы снега, а затем морозы до -38: Мурманская область ставит погодные рекорды

Снегопады уже ушли, а вот морозы покидать регион не собираются. Фото: Михаил Хайбуллов

Начало февраля в Мурманской области ознаменовалось мощными снегопадами. Разбушевавшаяся зимняя стихия успела доставить массу хлопот как коммунальщикам, которые трудились в поте лица, расчищая дороги от сугробов, так и автомобилистам, чьи машины постоянно зарастали в снегу.

В одном только Мурманске за первую неделю февраля выпало две месячные нормы осадков! К 14 февраля город достиг уже 267% снега. В итоге заполярная столица установила рекорд.

- В областном центре с 1 по 7 февраля 2021 года выпало две климатические нормы осадков. Такого количества снега, выпавшего за неделю в феврале в столице Заполярья, не отмечалось за весь период наблюдений. Только третьего февраля за сутки выпало 10,5 миллиметров осадков - почти половина месячной нормы. В феврале суточный максимум осадков, превышающий 10 миллиметров, был всего один раз - в 1966 году, - сообщили синоптики мурманского гидрометцентра.

Другим уголкам региона тоже "повезло" со снежными зарядами. Месячный план по белым мухам погода решила выполнить за семь дней в Никеле, Ура-Губе, Полярном и Териберке.

Затем на смену снегопадам в Заполярье пришли крепкие морозы. Хоть Мурманск пока и не отметил самую холодную ночь этой зимы, но уже близок к этому. Температура воздуха в городе достигает -25 градусов. В центральных районах кольского края холод еще более жгучий - до -38 градусов.

Как рассказал "КП" руководитель паблика "Погода в Мурманске" Виталий Макаров, ждать глобального потепления северянам пока не стоит. Морозы уходить не собираются, но будут небольшие периоды отогрева.

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