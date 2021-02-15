В Ульяновске вахтовик из Мурманской области получил табуретом в грудь в День всех влюбленных

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Фото: Антон ЗАБИРОВ

День святого Валентина у жителя Мурманской области начался с алкоголя, а закончился тяжелыми травмами.

Так, в Железнодорожном районе Ульяновска двое мужчин, работающих вахтой на одном из предприятий региона, распивали спиртное на съемной квартире. Внезапно между ними вспыхнула ссора, после чего 46-летний житель Оренбургской области схватил табурет и ударил им 47-летнего северянина в область грудной клетки. Один из соседей, увидев происходящее, вызвал скорую помощь, которая доставила пострадавшего с гемопневмотораксом в больницу.

После случившегося сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника.

- По данному факту следственным отделом ОМВД России по Железнодорожному району Ульяновска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.

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