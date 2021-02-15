В журнале от авиакомпании обозвали Мурманск как "Романов-на-Муроме"

Фото: vk.com/alba51

Всем жителям областного центра давно известно, что раньше Мурманск именовался как "Романов-на-Мурмане", а после революции получил свое нынешнее название.

Однако если северяне в курсе этой истории, то редакторы бортового журнала одной авиакомпании, похоже, нет. Так, на ошибку в топониме наткнулся житель Мурманска, листая сие издание. В статье про Кольский полуостров наш город назвали как "Романов-на-Муроме". Откуда взялся Муром - непонятно...

- Если все-таки осилить этот опус, то можно узнать, что кататься на лыжах и сноубордах у нас лучше в апреле-мае. А в другие месяцы придется делать это при свете фонарей из-за полярной ночи! Ничего, что полярная ночь заканчивается еще в январе?! - недоумевает мурманчанин Алексей Бакуменко на личной странице в соцсетях. - Кстати, давно заметил, что все эти журналы от авиакомпаний не блещут профессионализмом.

Будем надеяться, что в дальнейшем автор не допустит подобных оплошностей.

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