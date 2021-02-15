Пожар в Мурманске: загорелось здание Госжилинспекции и министерства имущества

Открытое горение ликвидировали. Фото: "Арктический обозреватель"

15 февраля в Мурманске произошел пожар в доме №18 на улице Карла Маркса. В этом здании располагается Госжилинспекция Мурманской области, а также региональное министерство имущественных отношений. К счастью, возгорание случилось в нежилом помещении, поэтому никто не пострадал. На месте происшествия работают пожарные.

- Горел заколоченный подъезд рядом с этим зданием. Открытое горение уже ликвидировали, идет проливка. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются, - уточнил "КП" начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Напомним: в Мурманске заживо сгорел в пожаре 63-летний местный житель. Языки пламени объяли квартиру в доме на улице Аскольдовцев. А на улице Капустина в областном центре из горящего дома спасли трех человек.

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