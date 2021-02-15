Мурманская область оказалась в числе регионов, где упало качество жизни в 2020 году

Мурманская область оказалась на 47 месте из 70 регионов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Эксперты агентства «РИА Рейтинг» рассчитали позицию каждого региона России в рейтинге качества жизни. Были проанализированы 70 показателей, которые объединили в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования и т.д.

Неизменными лидерами остались Москва, Санкт-Петербург и Московская область, - они оказались наверху рейтинга и в прошлом году, а вот хуже всего дела обстоят в Республике Тыва и Забайкальском крае. В целом же, если просматривать рейтинг, то становится заметно, что позиции многих субъектов изменились ненамного - всего 1-2 пункта. Но есть и исключения, в их числе и Мурманская область.

Мурманская область на 43 месте в рейтинге, падение за 2020 год составило 7 пунктов. Источник: РИА Новости

Больше всего 2020 год ударил по Красноярскому краю (46 место в рейтинге) и Удмурдской Республике (место 47) – они в рейтинге упали на 8 пунктов. Мурманская область (47 место) оказалась в команде с Омской областью (60), Республикой Хакасия (64), Ненецким автономным округом (73), тут падение составило 7 пунктов. Томская область (51) сместилась на 6..

А вот премию «прорыв года» стоит присудить Дагестану (56 место), Иркутской (55) и Сахалинской областям (26) – они улучшили качество жизни и каждый поднялся со своего места в рейтинге на 8 пунктов. На 7 пунктов поднялись Чукотский автономный округ (61) и Ивановская область (45), на 6 – Республика Северная Осетия-Алания (70).

Традиционно смотрим соседей и территории переселения. Хуже всего дела обстоят в Карелии – 73 место в рейтинге и Архангельске - 75 место, Псков оказался на 57 месте. Крым занял в 2020 году 42 место, поднявшись на 5 пунктов. А Севастополь на 19 месте, опустившись на 2 позиции. Лучше всего с качеством жизни дела обстоят в Калининграде – он занимает 10 место, хотя и потерял всего один пункт за 2020 год.

Отметим, что при этом Мурманская область в числе регионов, где, несмотря на пандемию, выросли инвестиции, число занятых в бизнесе, а также доходы, помимо того наш регион в 2021 году покажет наименьший рост коммунальных платежей.

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