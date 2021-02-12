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Общество

В Мурманской области число работающих граждан сократилось за 2020 год на 6,2%

В целом по России ситуация самая плохая за последние 10 лет
Вера СЛОНСКАЯ
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За период пандемии работу потеряли почти 1,65 миллиона человек.

За период пандемии работу потеряли почти 1,65 миллиона человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество работающих россиян в стране сокращается. Как подсчитали эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в настоящее время занятое население составляет 70,77 миллиона человек, что является абсолютным минимумом с 2011 года.

За период пандемии работу потеряли почти 1,65 миллиона человек. Ранее сильнее всего работающее население сокращалось лишь в 2009 году и в лихие девяностые.

Хуже всего ситуация складывается в Мордовии, там сокращение числа работающих составило почти 13,4%, в Республике Марий Эл - 9,3%, Карачаево-Черкесии - 8,22%, Алтайском крае - 8,2%, Дагестане 7,71%.

Мурманск находится в верхней части списка. У нас сокращение работающего населения составило 6,2%, в Архангельске - 6,3% в Карелии - 5,5%, Калининград - 3,7%

Лучше всего ситуация обстоит в Хабаровске, Калмыкии и Республике Тыва. Там тенденция обратная – наблюдается прирост работающего населения. За 2020 год практически не изменилась ситуация в Крыму и Севастополе. Псков показал положительную динамику по трудоустройству.

- Резкое сокращение численности трудящихся россиян в 2020 году произошло прежде всего в связи с закрытием предприятий и урезанием штатов в период коронакризиса. Однако нехватка рабочих мест, с одной стороны, и одновременно недостаток рабочей силы – с другой, являются долгосрочными проблемами российской экономики, связанными со структурными и демографическими факторами, - отмечает для редакции «КП» президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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