В Мурманской области до 2025 года планируется заменить 1900 лифтов в жилых домах

Больше всего новых лифтов появится в Мурманске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На смену изношенным лифтам, которым давно пора на свалку, в домах Мурманской области появятся новые подъемники. Всего в регионе собираются заменить 1900 лифтов, которые работают уже больше 25 лет. Такие планы намечены до 2025 года.

- На сегодняшний день стоимость монтажа одного подъемника с учетом поставки оборудования превышает 2.2 миллиона рублей. В 2021 году планируется заменить 28 лифтов в 17 многоквартирных домах. Кроме того, в планах замена 20 лифтов в 12 многоквартирных домах, работы по которым будут идти в 2022 году, - сообщил "КП" генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

Больше всего новых лифтов появится в Мурманске - 1471 подъемник. В Североморске заменят 194 лифта, а в Снежногорске – 36. В остальных городах и поселках поменяют от 26 до 1 лифта.

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