В Мурманске и Кандалакше заменят 31 бойлер в многоквартирных домах

Установка бойлера займет не больше месяца в каждом доме. Фото: Евгения ГУСЕВА

Уже совсем скоро у жителей 30 домов в Мурманске и одного в Кандалакше вновь польется горячая вода из крана. Напомним: в сентябре прошлого года губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил, чтобы в регионе не осталось домов со сломанными бойлерами. Затем стали известны адреса, где бойлеры заменят. На новые теплообменники было выделено из регионального бюджета 34,5 миллиона рублей.

Работа по замене старых общедомовых водонагревателей сейчас идет полным ходом. В соответствии с графиком осматриваются объекты и замеряются помещения для установки новых пластинчатых теплообменников, разрабатываются соответствующие проекты.

- На сегодняшний день в 26 многоквартирных домах проведены обследования технического состояния тепловых пунктов с бойлерами. По 20 многоквартирным домам составлены технические отчеты, которые согласованы с управляющими организациями. По 13 многоквартирным домам технические отчеты и принципиальные схемы монтажа бойлеров с их обвязкой согласованы с ресурсоснабжающей организацией, а также разработана проектная документация, которая находится на проверке, – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

После проверки проектов они будут согласованы с ресурсоснабжающей организацией и пройдут госэкспертизу. После этого подрядчик приступит непосредственно к выполнению работ в многоквартирных домах. Установка бойлера займет не больше месяца в каждом доме.

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