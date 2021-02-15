Наркодилер из Мончегорска получил реальный срок

Согласно материалам уголовного дела, для торговли наркотиками молодой человек использовал Интернет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19-летнего жителя Мончегорска осудили за торговлю наркотиками. На днях суд рассмотрел уголовное дело в отношении северянина мужчине вменяли ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Согласно материалам уголовного дела, для торговли наркотиками молодой человек использовал Интернет. Как бы он не скрывался, мужчина попал в поле зрения правоохранителей.

– В апреле 2020 года оперативники ОМВД России по Мончегорску задокументировали два факта сбыта наркотиков, в том числе метамфитамина, – сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Мужчину задержали. У него изъяли приготовленные для сбыта 40 пакетов со «спайсом» общим весом свыше 38 граммов и два пакета с метамфетамином, общей массой превышающей 26 граммов.

Рассмотрев уголовное дело, суд признал жителя Мончегорска виновным в совершении преступлений. Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы, отбывать которые ему предстоит в исправительной колонии общего режима. Кроме того ему предстоит заплатить штраф в 100 тысяч рублей. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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