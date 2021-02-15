38-летний житель Кандалакши забил насмерть кулаками, банкой и тумбочкой своего знакомого

Свою вину злоумышленник признал полностью. Фото: СУ СКР по МО

Конфликт двух кандалакшан закончился непоправимыми последствиями. А все потому, что улаживать спор один из них решил при помощи физической силы.

По данным следствия, в мае прошлого года 38-летний житель Кандалакши был в гостях у 52-летнего знакомого на даче в садовом товариществе "Озерки". Между мужчинами вспыхнула ссора, так как последний не признавал того, что высказывал угрозы убийством в адрес их общей приятельницы.

- Злоумышленник нанес хозяину дома не меньше 20 ударов кулаками и ногами по голове, телу, конечностям, а также ударил его по голове стеклянной банкой и деревянной тумбочкой. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Александрович.

А несколькими днями ранее местный житель вместе с другом ночью украл два велосипеда из подъезда дома в Кандалакше. Похищенный транспорт они хранили в квартире своего общего знакомого, собираясь в дальнейшем продать. Однако ничего сделать не успели - имущество забрали и вернули владельцу правоохранители.

В отношении 38-летнего северянина было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и части 2 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная по предварительному сговору".

Свою вину злоумышленник признал полностью. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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