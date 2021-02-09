Мурманчан убил бабушку своей сожительницы в День защитника Отечества 90 ударами

Дело будет рассматривать суд присяжных заседателей. Фото: СУ СКР по Мурманской области

23 февраля 2020 года жизнь 82-летней жительницы Мурманска внезапно оборвалась.

Как предполагают следователи, скорее всего, северянка пустила свою внучку жить к себе домой вместе с 47-летним сожителем. Тот любил выпить, и в день трагедии активно в одиночку отмечал День защитника Отечества на квартире у бабушки, где между ними произошла ссора.

- В ходе конфликта мужчина нанес женщине не менее 90 ударов кулаками, ногами и подручными предметами по голове и телу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия спустя непродолжительный период времени, - сообщают в Следственном управлении Следственного комитета по Мурманской области.

Обвиняемый вину не признал, считает, что бабушка умерла по неизвестным ему причинам, но следственные органы провели огромный комплекс мероприятий – более 50 допросов и 20 судебных экспертиз. В следственном управлении СКР считают, что доказательств по этом делу собрано достаточно, поэтому дело передано в суд для принятия решения.

Дело будет рассматривать суд присяжных заседателей. Напомним, что такой суд принимает решение о том, было или не было совершено само преступление, совершил ли подсудимый преступление, в том числе виновен ли подсудимый. А профессиональный судья принимает решение о величине наказания.

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