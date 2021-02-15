Новый резидент Арктической зоны вложит 25 миллионов рублей в строительство торгового центра в Мончегорске

Продолжается активное развитие Арктической зоны. Фото: правительство МО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании 15 февраля отметил, что продолжается активное развитие Арктической зоны. Первый рубеж уже преодолен - полсотни проектов стали резидентами АЗРФ. 50-ым проектом стало производство гранулированного шлака в Никеле.

Кроме того, новый кандидат в резиденты Арктической зоны РФ собирается вложить 25 миллионов рублей в строительство торгового центра в Мончегорске.

- Это показывает, что льготы, которые предусмотрены для Мурманской области, являются преференциями не только для крупных проектов, но и для предпринимателей, готовых вкладывать от одного миллиона рублей инвестиций, - подчеркнул глава региона. - Частный предприниматель стал 20-ым по счету кандидатом в резиденты АЗРФ от Мурманской области. Накануне Минвостокразвития России одобрило его заявку.

По словам губернатора, помимо льгот по целому ряду налогов, предприниматели как резиденты Арктической зоны получают радикальное снижение взносов в социальные фонды – с 30 до 3,5 %. Это одна из самых существенных льгот для малого и среднего бизнеса.

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