Сегодня, 25 декабря, губернатор Мурманской области Андрей Чибис работает в Москве на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. На встрече отметили работу нашего региона: оказалось, что Заполярье привлекло 39% инвестиций в Арктической зоне РФ, и это рекорд среди всех субъектов.- Сегодня об этом объявил заместитель председателя правительства Юрий Трутнев на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Создание системы уникальных арктических льгот позволило принять и ускорить ряд инвестиционных решений. В сложный для многих экономик год Мурманская область показывает прирост объёма инвестиций в 12%. Все проекты, которые реализуются благодаря льготным системам АЗРФ и ТОР \\"Столица Арктики\\", - это налоговые отчисления в бюджет. А, значит, возможность отремонтировать больше дорог и дворов. Кроме того, это социальные соглашения, которые позволяют нам на деньги компаний закупать медицинское оборудование, проводить ремонты в вузах и строить спортивные объекты, - сообщил Андрей Чибис.Напомним: ранее, губернатор Мурманской области вошел в состав Государственного совета.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске не будут устанавливать ледяные горки для детей из-за коронавируса. Хотя одно такое место для развлечений все же появится на Семеновском озере (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru