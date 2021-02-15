Число умерших от коронавируса в Мурманске на 15 февраля 2021 года составило 886 человек

Коронавирус унес жизни еще трех жителей Заполярья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 15 февраля 2021 года составило 886 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от новой коронавирусной инфекции умерли еще три жителя Заполярья. Напомним: с начала года в Мурманской области не было ни одного дня, когда обошлось бы без летальных исходов от коронавируса.

Всего в Заполярье COVID-19 с марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший - 19-летний житель Ирландии Александр Гаас, заболели 45371 человек, 144 из них узнали о положительном диагнозе за последние сутки.

Вакцинацию от коронавируса в Мурманской области прошли уже 14200 северян. В регионе работают 23 прививочных пункта в 17 муниципалитетах. В медучреждения завезены 8700 курсовых доз "Спутник V".

Больше 60 тысяч пациентов с ковидом получили бесплатные противовирусные препараты.

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