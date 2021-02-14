Три оленя из Ловозера переедут жить в Удмуртию

15 февраля Тундра, Морошка и Мяндаш отправятся в новый дом. Фото: правительство МО

Четыре года назад олень Семен из Ловозера переехал в Удмуртию. Там он завоевал всеобщую любовь среди гостей местной базы отдыха. На каждой экскурсии гиды обязательно рассказывают, что он приехал с самого Севера. Так олень, сам того не зная, занимается важным делом - продвигает Мурманскую область, находясь за тысячи километров от дома.

А теперь компанию этому рогатому составят еще трое его сородичей. В перевозке животных помогал глава заполярного региона.

- В этом году удмуртские предприниматели решили приобрести у бывшей хозяйки Семы Анны Сорвановой-Терентьевой еще трех оленей, но возникли сложности с транспортировкой. Мы с моим давним другом, главой Удмуртии Александром Бречаловым решили помочь предпринимателям. Тем более, последний год для малого и среднего бизнеса был очень непростым, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

15 февраля Тундра, Морошка и Мяндаш отправятся в новый дом, где будут напоминать жителям и гостям Удмуртии об Арктике. Возможно, после этого любители рогатых сами захотят увидеть Крайний Север.

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