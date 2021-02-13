В Мурманске автомобиль вылетел на тротуар после ДТП

Машина вылетела на остановку "Фадеев Ручей" в Мурманске. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В последнее время водителям в Мурманске приходится непросто. Коммунальные службы борются с последствиями снегопада, который длился больше недели, но осадков было так много, что работы невпроворот. На некоторых дорогах вместе двух-трех полос осталась всего одна.

В таких условиях разъехаться могут не все автолюбители, да и некоторые не сбавляют скорость, из-за чего случаются аварии.

Днем 13 февраля на перекрестке улиц Карла Маркса и Софьи Перовской не разминулись две машины: Mercedes и Renault Logan.

- Ехал за Mercedes, Renault Logan не пропустил, решил развернуться, - рассказал в группе "Мурманск ДТП ЧП" Артем Олейницкий.

В результате Mercedes вылетел на пешеходный тротуар рядом со светофором, к счастью, там не было людей.

А днем 12 февраля уже в Первомайском округе иномарка вылетела на остановку "Фадеев Ручей". Никто не пострадал. Водители отмечают, что в районе остановки очень сильная колея, из-за которой многие рискуют вылететь со своей полосы.

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