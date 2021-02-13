За последние сутки от коронавируса в Мурманской области умерли пять человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 13 февраля 2021 года составило 880 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от новой коронавирусной инфекции умерли еще пять человек. Напомним: с начала года не было ни одного дня, когда бы в Мурманской области никто не умирал от коронавируса.

Всего в Заполярье COVID-19 с марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший - 19-летний житель Ирландии Александр Гаас, заболели уже 45084 человека, 145 из них узнали о положительном диагнозе за последние сутки.

Вакцинацию от коронавируса в Мурманской области прошли уже 12 673 человека. Из них 2359 полностью завершили вакцинацию, то есть сделали две прививки с временным интервалом 21 день. Также в регион на этой неделе привезли почти 7 тысяч доз «Спутника V»

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