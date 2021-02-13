Прогнозированием статистических данных в Мурманской области займется искусственный интеллект

Сотрудник "Мурманскстата" Максим Вотинов создал систему "Нейростат". Фото: Мурманскстат

Будущее не просто наступило, а вовсю показывает нам, что техника и искусственный интеллект могут выполнять часть человеческой работы легко и быстро. Сотрудник "Мурманскстата" Максим Вотинов создал систему "Нейростат", которая будет заниматься обобщением и прогнозированием изменений статистических данных с учетом сложившихся тенденций.

Искусственный интеллект сейчас тестируют и улучшают.

- Первые тесты программы проходили в Мурманскстате на показателе "Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций Мурманской области" с 2000 по 2019 год. "Нейростат" показал результат с погрешностью в 3-5%. Автор проекта не остановился на достигнутом, а продолжил исследовать и совершенствовать систему, - сообщили в Мурманскстате.

С этого года планируется использовать "Нейростат" для подготовки краткосрочных прогнозов социально-экономического положения региона.

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